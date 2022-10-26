وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجامبى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

كتب أحمد جمعة

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، "مامادو تنجارا" وزير الخارجية والتعاون الدولى والجامبيين فى الخارج بجمهورية جامبيا، خلال زيارته إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي للفرانكوفونية الذي يعقد خلال الفترة من 25-28 أكتوبر الجارى.

وأشار السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن اللقاء تناول التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق في ملفات السياسة الخارجية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما فيما يتعلق بقضايا القارة الافريقية، حيث قام الوزير شكري باستعراض الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27. وقد حرص وزير الخارجية على استعراض أولويات الرئاسة المصرية للمؤتمر مؤكداً على أهمية أن بنتائج تُعزز عمل المناخ الدولي على شتى المستويات، وأن يمثل محطة هامة على صعيد تنفيذ تعهدات والتزامات المناخ، بما في ذلك توفير التمويل والوفاء بالإسهامات المحددة وطنياً في مجال خفض الانبعاثات.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن الوزيرين بحثا سبل معاونة جامبيا في تنظيم قمة منظمة التعاون الإسلامي المقرر أن تستضيفها خلال العام الجاري، فضلاً عن استعراض دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في بناء القدرات الجامبية في مختلف المجالات بما فيها إعداد الكوادر الدبلوماسية وبحث إمكانية النظر في التعاون في تأسيس معهد للدراسات الدبلوماسية.

ومن جانبه – وفقاً لتصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية – أشاد وزير خارجية جامبيا بالتعاون القائم في مجال الصحة والرعاية الطبية وتطوير الخدمات وتوفير التجهيزات الطبية بما في ذلك تجهيز مستشفى جامبيا بأحدث الأجهزة والمستلزمات اللازمة، وكذلك قرب الانتهاء من تجهيز المستشفى المصري في مدينة بانجول، فضلاً عن عقد دورات تدريبية للأطباء الجامبيين والكوادر الطبية المعاونة بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي. كما قدم شكره لمصر على تأسيس مركز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في جامبيا بالتعاون بين الأزهر الشريف والأمانة العامة للتعليم العربي والإسلامي، وإيفاد ثمانية مبعوثين أزهريين إلى جامبيا سنوياً.