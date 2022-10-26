هبوط الأسهم السعودية والقطرية والبحرينية بجلسة الأربعاء.. وصعود "أبو ظبى" والكويت

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.64% خاسرًا 203.39 نقطة ليغلق عند مستوى 12207.61 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.46% خاسرًا 175.09 نقطة ليغلق عند مستوى 11798.77 نقطة، وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.90% خاسرًا 30.55 نقطة ليغلق عند مستوى 3345.97 نقطة، ونزل المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.08% خاسرًا 1.53 نقطة ليغلق عند مستوى 1859.54 نقطة.

فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، وصعد مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.272% رابحًا 27.33 نقطة ليغلق عند مستوى 10068.15 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.46% خاسرًا 175.09 نقطة ليغلق عند مستوى 11798.77 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.12% خاسرًا 223.93 نقطة ليغلق عند مستوى 19714.75 نقطة، وبلغ حجم التداول 160.4 مليون سهم بقيمة 6.2 مليار ريال.

وهبط 17 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الأدوية بنسبة 2.66%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.46%، يليه قطاعي تجزئة الأغذية، والبنوك بنسبة 2.08%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.99%، ثم قطاعي الرعاية الصحية، والاستثمار والتمويل بنسبة 1.26%، 1.24%، على التوالي، فيما ارتفعت قطاعات المرافق العامة، والسلع طويلة الأجل، والاتصالات، والإعلام والترفيه بنسبة 1.93%، 0.62%، 0.34%، 0.22%، على التوالي.

وقفز 55 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "مجموعة فتيحي" بنسبة 4.62%، ثم سهم "أسمنت الجوف" بنسبة 4.35%، ثم سهم "سلامة" بنسبة 4.15%، وتراجع 147 سهمًا على رأسها سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "بن داود" بنسبة 5.41%، ثم سهم "سلوشنز" بنسبة 4.98%، فيما تصدر سهم "اس تي سي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 488.3 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.90% خاسرًا 30.55 نقطة ليغلق عند مستوى 3345.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 76.9 مليون سهم محققة ما قيمته 261 مليون درهم من خلال تنفيذ 5103 صفقة لعدد 32 سهمًا.

وانخفضت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 2.09%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.36%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.33%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.2%، ثم قطاعي النقل، والبنوك بنسبة 0.87%، 0.71%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.26%، فيما ارتفع قطاعي الاتصالات، والخدمات بنسبة 0.85%، 0.65%، على التوالي.

وزادت 7 أسهم على رأسها بنك السلام بنسبة 5.69%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 0.85%، وتراجع 21 سهمًا على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 6.38%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.99%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 18.2 مليون ورقة بقيمة 110.2 مليون درهم.

بورصة البحرين

وانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.08% خاسرًا 1.53 نقطة ليغلق عند مستوى 1859.54 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.4 مليون سهم بقيمة 288.1 ألف دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 45.94% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.99%، فيما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 3.97% مدفوعًا بصعود سهم بنك السلام بنسبة 2.2%.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.64% خاسرًا 203.39 نقطة ليغلق عند مستوى 12207.61 نقطة، وبلغ حجم التداول 212.1 مليون سهم بقيمة 673 مليون ريال عبر تنفيذ 21.6 ألف صفقة، وتراجع 37 سهمًا، وارتفعت 9 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها التأمين بنسبة 2.62%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 2%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.16%، وأخيرًا البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.52%، فيما ارتفعت قطاعات البضائع والخدمات الاستهلاكية، والاتصالات، والنقل بنسبة 0.36%، 0.25%، 0.15%، على التوالي.

بورصة أبو ظبي

فيما ارتفع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.272% رابحًا 27.33 نقطة ليغلق عند مستوى 10068.15 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.238 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 226.8 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 12.8 ألف صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها التقديري للمستهلك بنسبة 1.53%، أعقبه السلع الاستهلاكية بنسبة 1%، يليه قطاع المرافق بنسبة 0.74%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.56%، ثم قطاعي المواد الأساسية، والاتصالات بنسبة 0.45%، 0.4%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.21%، فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.09%.

وارتفع 26 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة كيو القابضة" بنسبة 5.15%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 4.84%، ثم سهم "مصرف أبو ظبي الإسلامي" بنسبة 4.57%، وتراجع 18 سهمًا على رأسها سهم "شيميرا ستاندرد اند بورز السعودية شريعة المتداول الشريحة(ب)-ذات العائد الموزع" بنسبة 2.97%، ثم سهم "بنك أبو ظبي الأول" بنسبة 1.69%، ثم سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 1.59%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 282.7 مليون درهم.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.24% رابحًا 17.59 نقطة ليغلق عند مستوى 7240.92 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% رابحًا 0.35 نقطة ليغلق عند مستوى 8102.55 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.23% رابحًا 66.25 نقطة ليغلق عند مستوى 5436.09 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.04% رابحًا 57.61 نقطة ليغلق عند مستوى 5607.10 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 145.5 مليون سهم بقيمة 53.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10205 صفقة، وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 6.43%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 3.21%، يليه قطاع الصناعية بنسبة 2.51%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.44%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.05%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.83%، ثم قطاعي المواد الأساسية، والعقار بنسبة 0.67%، 0.66%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي الخدمات الاستهلاكية، والطاقة بنسبة 0.25%، 0.22%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي البنوك، والخدمات المالية بنسبة 0.24%، 0.2%، على التوالي.