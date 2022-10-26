نائب محافظ أسوان تستمع لشكاوى ومطالب 29 مواطناً خلال اللقاء الأسبوعى

أسوان – عبد الله صلاح

استمعت غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، لشكاوى ومطالب 29 مواطنًا ومواطنة فى اللقاء الجماهيرى الأسبوعى للمواطنين، نيابة عن محافظ أسوان، من أجل وضع الحلول العاجلة لها وفقًا للإمكانيات المتاحة، وذلك بحضور مديرى ومسئولى الجهات المعنية.

يأتى ذلك حرصًا من محافظة أسوان، على استكمال مسيرة العطاء ورفع المعاناة المعيشية عن كاهل المواطنين من الأسر الأكثر احتياجا ووسط توزيع الحلوى والهدايا على الأطفال المرافقين لأسرهم، وتمثلت معظم المطالب، فى توفير العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى توفير أجهزة تعويضية وكراسى متحركة، وأجهزة للعرائس.

وخلال اللقاء وجهت نائبة المحافظ، بصرف الإعانات الفورية والمؤقتة لعدد من الحالات الإنسانية لمساعدتها على توفير تكاليف السفر والعلاج، وأيضًا إجراء الفحوصات الطبية اللازمة مجانًا لبعض الحالات المرضية مع توفير الاحتياجات المعيشية للحالات الأخرى، مكلفة بتوفير المساعدات المادية والعينية لبعض الحالات ضمن أنشطة المبادرة المجتمعية " الناس لبعضهم " بالتعاون مع المؤسسات الخيرية للمساهمة فى تحسين الظروف الاقتصادية وسد الاحتياجات والمتطلبات المعيشية اللازمة لهذه الحالات.