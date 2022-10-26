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الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 05:42 ص
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مطار مرسى علم الدولى يستقبل 11 رحلة طيران دولية اليوم

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 05:00 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل 11 رحلة طيران دولية اليوم مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، 11 رحلة طيران دولية أوروبية مختلفة، ضمن 116 رحلة يستقبلها المطار، بداية من السبت الماضى حتى نهاية الأسبوع، حيث يتم تسهيل إجراءات الدخول لهم لقضاء إجازة ممتعة على شواطئ البحر الأحمر. 
 
وتبين أن الرحلات الـ11 المقرر وصولها اليوم لمطار مرسى علم بينها 4 رحلات من ألمانيا، و5 رحلات من التشيك، ورحلة من بولندا، وأخرى من مطار بودابست عاصمة المجر.
 
وكشفت جداول رحلات الوصول الأسبوعية أنه من المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم بداية من الأسبوع الجارى حتى نهايته، 116 رحلة طيران أغلبها أوربية قادمة من 12 دولة أوربية.
 
وأوضحت جداول الوصول أن هناك زيادة فى التشيكى السياحة التشيكية بواقع رحلتين، وكذلك رحلتين إيطاليين وزيادة فى الألمانى 3 رحلات وزيادة فى النمساوى برحلة.
 
تصل بين الرحلات الدولية الأوربية 4 رحلات داخلية و112 رحلة دولية تصل 3 منها من بلجيكى، و5 من بلجيكا، و20 من إيطاليا و22 من المانيا و33 من التشيك، و18 من بولندا و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج، ورحلتين من النمسا، رحلة من المجر، ورحلتين من فرنسا، ورحلة من لتوانيا.

 


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