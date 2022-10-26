مطار الغردقة يستقبل 102 رحلة طيران دولية تصل 15 ألف راكب على مدار اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم، الأربعاء، قرابة 15 ألف سائح، على متن 102 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، حيث تعد تلك الرحلات بداية مبشرة للموسم السياحي الشتوي، الذي يتوقع خبراء السياحة ارتفاع معدلات الوصول خلاله.

وتحتل السياحة الألمانية مقدمة الجنسيات الوافدة إلى مدينة الغردقة بشكل عام، وتعمل الجهات المختصة داخل مطار الغردقة الدولى على تسهيل إجراءات الدخول للسياح الأجانب ونقلهم للفنادق المختلفة.

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، 11 رحلة طيران دولية أوروبية مختلفة، ضمن 116 رحلة يستقبلها المطار، بداية من السبت الماضى حتى نهاية الأسبوع، حيث يتم تسهيل إجراءات الدخول لهم لقضاء إجازة ممتعة على شواطئ البحر الأحمر.

وتبين أن الرحلات الـ11 المقرر وصولها اليوم لمطار مرسى علم بينها 4 رحلات من ألمانيا، و5 رحلات من التشيك، ورحلة من بولندا، وأخرى من مطار بودابست عاصمة المجر.