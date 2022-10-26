اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 06:59 م
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مصر تشارك بالحوار الإقليمى حول "أنظمة شاملة وتعاونية لحوكمة مخاطر الحرارة والحرائق"

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 06:08 م
مصر تشارك بالحوار الإقليمى حول "أنظمة شاملة وتعاونية لحوكمة مخاطر الحرارة والحرائق" دكتور خالد عوض تاج الدين
كتبت هند مختار

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ألقى اللواء دكتور خالد عوض تاج الدين نائب رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحّد من المخاطر ورئيس الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية كلمة الدولة المصرية خلال فعاليات الحوار الإقليمي حول "أنظمة شاملة وتعاونية لحوكمة مخاطر الحرارة والحرائق الهائلة" بدولة اليونان خلال الفترة (20 – 21 أكتوبر 2022)، حيث ضم الوفد ممثلي (الهيئة العامة للأرصاد الجوية - ومحافظة الإسماعيلية).
 
وقد حضر الاجتماع الوزاري رفيع المستوى - مائدة مستديرة - حول " الحوكمة العابرة للحدود – التحول في تركيز السياسات من الاستجابة إلى الوقاية"، والتي تهدف إلى معالجة مخاطر وآثار درجات الحرارة الشديدة والحرائق الكبرى، ودعم تنفيذ استراتيجيات الحدّ من مخاطر الكوارث الإقليمية.
 
يأتي الحوار في إطار سلسلة من المناقشات الموضوعية حول المخاطر متعددة الأطراف بمشاركة ممثلي الحكومات، بهدف تبادل الخبرات ووضع السياسات والإجراءات المُتعلقة بالحدّ من مخاطر الكوارث، وتعزيز التعاون بين الدول لتسريع تنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030.

واختتمت الفعاليات بطرح التوصيات الآتية:

1. تبادل المعلومات بين البلدان حول كيفية تعامل أفضل مع التغيرات المناخية المتوقعة على المدى المتوسط، فصلًا عن تبادل المعرفة حول إجراءات التكيف مع مخاطر كوارث الحرائق.
2. استخدام التكنولوجيا في مواجهة مخاطر التغير المناخي.
3. سد الفجوة بين سياسا ت القدرة على الصمود الوطنية والمحلية، لضمان عدم تطوير وتنفيذ استراتيجيات المرونة المحلية وخطط بناء القدرة على الصمود بمعزل عن استراتيجيات الصمود والحّد من مخاطر الكوارث الإقليمية أو الوطنية.
4. يجب أن تكون قواعد وأنظمة المدينة المتعلقة ببناء المرونة متسقة مع الأنظمة الإقليمية أو الوطنية.
5. دعم وتحفيز الحكومة الوطنية للمحليات بهدف التصدي لتغير المناخ، والتكيف مع درجات الحرارة القصوى وموجا ت الحرارة، وكيفية وضع خطط وسياسات المرونة المحلية.
 
 
 

إدارة الأزمات والكوارث

معلومات الوزراء

مصطفى مدبولى



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