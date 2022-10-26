مصرع شاب صعقا بالكهرباء بمدينة الفشن جنوب بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى شاب مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إثر إصابته بصعق كهربائي من تندة محل أحذية، في مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، ونقلت جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بتعرض شاب في العقد الرابع من العمر لصعق كهربائى من تندة محل أحذية كائن في مدينة الفشن.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف ع .م ط 34 عامًا، جثة هامدة إلي مستشفى الفشن المركزي وتم إيداع جثته داخل المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

تم تحرير محضر بالواقعة وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن.