محمد ثروت يختتم تدريب طلاب المعاهد العليا بالتعليم العالى

اختتم الكاتب الدكتور محمد ثروت، برنامج التدريب على صحف الحائط بمسابقة بين المعاهد العليا على مستوى الجمهورية لنشر ثقافة صحف الحائط وتدريب الطلاب على التعبير عن أنفسهم وإظهار قدراتهم الثقافية والفنية، وذلك ضمن مبادرة "المعاهد تنشر الثقافة" التى أطلقتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

ومنها ورش عمل للتدريب علي أساسيات المجالات الثقافية و التي تتضمن مجالات متعددة (المقال و الشعر و الالقاء و القصة القصيرة و صحف الحائط - البحوث الثقافية- التأليف المسرحي).

وتناولت سلسلة محاضرات الدكتور محمد ثروت مجال( صحف الحائط )

وقد استهلت الأحداث بالورشة بالتعريف بمفهوم صحف الحائط و التطور حتي الوصول لمرحلة الصحف المطبوعة و اختراع المطبعة، ثم شرح أهمية صحيفة الحائط و فوائدها و انواعها من صحف شاملة و متخصصة و مصورة.

كما تم تقسيم الطلاب إلى مجموعات عمل صغيرة و البدء في تنفيذ التصميمات و عرضها على المحاضر والبدء في عرض المواضيع ومناقشتها و اختيار أفضلها علي أن تكون متناسقة و مرتبطة و متنوعة و مراعاة قواعد و أسس صحف الحائط.