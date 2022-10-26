محافظ سوهاج يجتمع بالقيادات التنفيذية لمناقشة التعديات على الأراضى الزراعية

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات التى تهم المواطن السوهاجي، ومتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف مراكز المحافظة، بحضور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والنائب ياسر نصر عضو مجلس النواب، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية.

تناول الاجتماع مناقشة ملف التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والبناء المخالف، ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن الأحياء، باستمرار أعمال المتابعة والرصد لأية تعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والتعامل معها بكل حسم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

كما ناقش الاجتماع موقف الإجراءات التي اتخذتها المحافظة؛ لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والاتصالات بالمصالح والهيئات الحكومية، والشوارع والميادين العامة، وذلك بما لا يتعارض مع الحالة الأمنية والأمور الحياتية للمواطنين، وتكثيف الحملات التموينية، وحملات المرافق، ورفع القمامة والمخلفات والتراكمات من الشوارع الرئيسية والفرعية، والميادين العامة، واستمرار أعمال التشجير وزراعة الأشجار، ورفع كفاءة المباني الحكومية ودهان الواجهات، وصيانة التوصيلات الكهربائية بها، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

ناقش الاجتماع كذلك مطالب بعض الأهالي بمختلف مراكز المحافظة لتوفير بعض الخدمات الأساسية، والطلبات الخاصة بتغيير خطوط مياه قديمة بخطوط جديدة بلاستيكية، ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ تلك المطالب.