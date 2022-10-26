محافظ جنوب سيناء يتفقد تجهيزات الحديقة المركزية استعدادا لقمة المناخ

جنوب سيناء ــ ياسر عامر

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أعمال الزراعات والتشجير وأعمال التجميل والميادين بشرم الشيخ، خلال الجولات الميدانية اليومية لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر قمة المناخ.

كما تفقد فودة الحديقة المركزية ومكوناتها التى تشمل مركز شنايدر اليكتريك للاستدامة، والمول التجارى ومجمع البنوك، والنافورات وأعمال اللاند سكيب، والمشايات بالحديقة المركزية، كما تفقد المحافظ الأعمال النهائية لمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد تابع المحافظ خلال التفقد نهو أعمال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ومركز خدمات مصر، ومركز الشبكة الموحدة للطوارئ، وبعض الادارات، واعمال اللاند سكيب بمحيط المجلس وشدد علي بدء أعمال النظافة علي التوازي مع الأعمال النهائية للمجلس.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والمهندس الاستشارى كرم معوض استشاري المشروع، واللواء نادر علام القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، والدكتور محمد شطا وكيل مديرية الزراعة بالمحافظة، وكان فى استقبالهم ممثلى الجهات والشركات المنفذة.



فودة يتفقد الأعمال النهائية للحديقة المركزية ومجلس المدينة الجديد



فودة يتفقد الأعمال النهائية



الأعمال فى شرم الشيخ



الأعمال فى شرم الشيخ



الأعمال فى شرم الشيخ



فودة يتفقد الأعمال النهائية لمجلس المدينة الجديد



فودة يتابع أعمال التشجير بشرم الشيخ



فودة يتفقد الأعمال النهائية بشرم الشيخ