محافظا دمياط والشرقية يوقعان بروتوكول تعاون فى مجال تمكين المرأة

دمياط معتز الشربينى

وقعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون، لتعزيز التواصل بين الجانبين، وذلك بشأن إمداد محافظة الشرقية بما يلزم من خبرات لتنفيذ تجربة مماثلة لمشروع المدينة الصديقة للنساء والذى نفذته دمياط بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN women، لتحقيق محاور الاستراتيجية التى تتبناها الدولة لتمكين المرأة على كافة المستويات وتعزيز مجالات ريادة الأعمال للمرأة وتأهيلها لسوق العمل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتعميم تلك التجربة على المحافظات الجارى تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بها.

وفى هذا السياق، أعربت الدكتورة منال عوض عن ترحيبها بهذا التعاون مع محافظة الشرقية، والتى تتمتع بمقومات عديدة وفريدة، مشيرة إلى أن محور البروتوكول المدينة الصديقة للنساء بدمياط،، التى حققت نجاح كبير للأهداف الرامية المتعلقة بتمكين المرأة، وخدمة أطفالهن وخلق بيئة مناسبة لهن، والذى ساهم فى حصول دمياط على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام2021 ضمن عشر مدن حول العالم.

وأشارت الدكتورة منال عوض أيضا إلى أن البروتوكول يشمل التنسيق بين المحافظتين لعمل أنشطة مشتركة من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لسيدات محافظة الشرقية بالمدينة، والتى ستضمن التدريب على الحرف اليدوية المختلفة وآليات إدارة المشروعات من خلال حساب مدخلات ومخرجات المنتج وعمل دراسات جدوى من هذه المشروعات، ليصبحن رائدات أعمال، علاوة على حضور الندوات التوعوية والتثقيفية التى تحتضنها المدينة بالمجالات المختلفة والتى يحاضر فيها استشاريين جامعيين ،لافتة الى ان بموجب الاتفاق ستستضيف محافظة الشرقية شباب من محافظة دمياط لمدة أسبوع لزيارة المناطق والمعالم السياحية بها " مناطق آثار صان الحجر و آثار تل بسطة و الصيد البرى ومسار العائلة المقدسة " وكذلك إتاحة الفرصة لهم لتعليم زراعة البردى.

وأضافت "المحافظ" أنه سيتم تنفيذ معارض بكلا المحافظتين لتسويق منتجات السيدات بهما ، الأمر الذى سيساهم فى فتح أسواق جديدة لهن و نقل التجارب الفعالة.

ومن جانبه، أشاد محافظ الشرقية بما حققته دمياط من خلال هذا المشروع الرائد والذى عزز أهداف إستراتيجية تمكين المرأة، ورؤى التنمية المستدامة وفقًا لما تستهدفه الدولة فى هذا الخصوص، معربا عن تطلعه لتحقيق تعاون كبير وفعال بين تلك المحافظتين لخلق مدن مستدامة ، كما وجه الشكر إلى محافظ دمياط على مدها يد العون لتنفيذ المشروع وتحقيق اهدافه..

جاءت مراسم توقيع البروتوكول بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و المستشار هيثم غندور المستشار القانونى للمحافظة والمستشار زكريا الشافعى المستشارالقانونى لمحافظة الشرقية.