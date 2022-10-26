محاضرات حول التنمية الاقتصادية والتعامل مع ذوى الهمم بقصور ثقافة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة أحمد درويش تقديم الأنشطة المتعددة، حيث أقامت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "التنمية الاقتصادية بعد انتصارات أكتوبر" وتحدث مصطفى عبد العاطى الطاهر عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "الأمانة ومسئولياتها"، وتحدث طه أبو الفضل عن الأمانة ومسئولياتها وأنها من الصفات العظيمة الجميلة التي حثت عليها جميع الأديان، وأن الأمانة تكون فى كل شىء فى حياة الإنسان من خلال جميع معاملاته، بالإضافة إلى أمسية شعرية وخواطر شعرية بعنوان "أنا الولد الغريب" للشاعر محمد الطيب.

وعقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "كيفية التعامل مع ذوى القدرات الخاصة" وأوضحت سارة علاء الدين إسماعيل أنواع الإعاقات حسب الخلل في خلايا المخ وأسباب الإعاقة بشكل عام تحت استخدام مسميات هجومية، وكيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب ذلك قدم قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "الوقاية من فيروس كورونا المستجد" وتحدثت صفاء عبد الحميد زغلول مسؤول تثقيف صحي في مديرية الصحة بالأقصر عن بداية فصل الشتاء وانتشار الإنفلونزا الموسمية وكيفية الوقاية والإجراءات اللازمة والأكل الغذائي الصحي لاكتساب المناعة اللازمة للجسم من خضروات طازجة ومشروبات ساخنة وعصائر طبيعية هامة للجسم واتخاذ الإجراءات اللازمة للأطفال في المدارس والنظافة وغسل الأيدي باستمرار ولبس الكمامة للوقاية من فيروس كورونا والأنفلونزا.

فيما قدم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "أهمية العمل للفرد والمجتمع" وتحدث محمد محمد الصادق عن أهمية العمل وأهميته للمجتمع، بالإضافة إلى ورشة أشغال يدوية "نقوش فرعونية على الحجر" تنفيذ حسان علي محمد، وكذلك نفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة فنية بعنوان "إستخدام قصاقيص الفوم الملون" تنفيذ رنا محمد أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر، وأقام قصر ثقافة الطود ورشة أعمال يدوية وإعادة تدوير طريقة عمل "خدادية بقماش الفرو" نفذتها شيرين محمد خير أخصائي فنون تشكيلية بالقصر.

كما أعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي قصة "قطرة ماء" ألقتها هناء يونس، وكذلك أعدت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة قراءة كتاب "من أوراق السادات" الكتاب طبعة دار المعارف، تأليف أنيس منصور وأوضحت فاطمة حسن محمد مجموعة من أوراق السادات التي تحكي عن الفترة بين عامي النكسة والنصر خاصة عن العلاقة مع الاتحاد السوفيتي وتعرض الكتاب عن بعض الحكايات لبدايات السادات وبداية الثورة والرئاسة، وأعد قصر ثقافة الطفل دورى ثقافى للأطفال أسئلة فى المعلومات العامة أدارته حنان عبد الظاهر، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر عرض كورال أطفال القصر بقيادة حجاج أحمد مدرب الكورال.