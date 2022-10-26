لليوم الثانى على التوالى.. قافلة طبية للكشف المجانى على المواطنين بمساكن دهشور

كتبت – مرام محمد

تواصل المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، لليوم الثاني على التوالي، قافلتها الطبية المجانية بمساكن دهشور بمدينة 6 أكتوبر، في إطار السعي لتحسين صحة المواطنين والتيسير على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية، وتفعيل دور المبادرة في تقديم الدعم الخدمى المجتمعى للقرى الأكثر احتياجا.

وتستهدف القافلة الطبية الكشف والعلاج مجانا فى تخصصات (النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية)، وتقديم خدمات الأشعة والتحاليل، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات، وإقامة ندوات تثقيف صحي كبيرة، في إطار السعي لتحسين جودة حياة المواطن المصري، وتقديم أفضل الخدمات في كل القطاعات.

وتولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" اهتماما بالغا بالقطاع الطبي، من خلال إطلاق القوافل الطبية المجانية بصورة دورية بالقرى النائية والمحافظات الحدودية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية في عدد من التخصصات الطبية من أجل الكشف وصرف العلاج بالمجان للمواطنين في القرى المدرجة ضمن المبادرة.

جدير بالذكر أن المبادرة "حياة كريمة" حققت إنجازات غير مسبوقة في 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة، استهدفت التخفيف عن كاهل المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية بما يكفل لهم حق العيش الكريم.

وسعت "حياة كريمة"، منذ انطلاق أعمالها التنموية في قرى محافظة الجيزة، إلى تغيير واقع الحياة في القرى الأكثر احتياجا، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، شملت جوانب صحية واجتماعية ومعيشية، حيث عملت المبادرة على توفير سكن كريم للمواطنين الأولى بالرعاية من خلال إحلال وتجديد ورفع كفاءة المنازل، وبناء مجمعات سكنية، ومد وصلات مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء داخل المنازل، وتحسين مستوى خدمات البنية التحتية في قطاعات الغاز والكهرباء والمياه والصرف الصحي.

وشملت أعمال التطوير في قرى الجيزة، تطوير القطاع الصحي، وذلك من خلال بناء المستشفيات والوحدات الصحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر الطبية، بالإضافة إلى إطلاق قوافل طبية تقدم خدمات طبية وعلاجية مجانية للمواطنين في مختلف المجالات، وتوفر أجهزة تعويضية (سماعات ونظارات وكراسي متحركة وعكازات.. إلخ)، فضلا عما حظي به قطاع التعليم من اهتمام كبير، شهد بناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات وتجهيزها وتوفير الكوادر التعليمية، وإنشاء فصول محو الأمية.

وهدفت المبادرة إلى التدخل الإنساني لتنمية وتكريم المواطنين وحفظ كرامتهم وحقهم في العيش الكريم، حيث اهتمت في رؤيتها التنموية بمختلف الفئات المجتمعية (الأسر الأكثر احتياجا، وكبار السن، وذوي الهمم، والمتطوعين، والنساء المعيلات والمطلقات، والأيتام والأطفال، والشباب القادر على العمل)؛ لتمكين المواطنين اقتصاديا واجتماعيا وإحداث طفرة تنموية في كافة القطاعات المستهدفة.