كيف يساعد الوخز بالإبر فى علاج آلام الرقبة وتيبسها

كتب – حسام الشقويرى

يمكن أن تختلف علاجات الوخز بالإبر على نطاق واسع بناءً على طرق الممارس واستراتيجية العلاج. في معظم الحالات ، يبدأ اختصاصي الوخز بالإبر بالسؤال عن أعراض المريض ونظامه الغذائي وروتينه اليومي ، مما قد يعطي أدلة حول أكثر النقاط فعالية في الجسم لوضع الإبر، وعندما تكون أعراض الألم والتصلب في منطقة الرقبة فقط ، يمكن وضع الإبر في مناطق أخرى من الجسم بالإضافة إلى الرقبة. وفقا لما نشره موقع spine-health

ووجدت بعض الدراسات أن الوخز بالإبر يمكن أن يحفز التغيرات الكيميائية الحيوية (حيث توضع الإبر) وفي الجهاز العصبي المركزي. من الناحية النظرية ، قد تساعد هذه التغييرات البيوكيميائية في تعزيز تخفيف الآلام وغيرها من الآثار المفيدة في بعض الحالات، و يستخدم الوخز بالإبر في الصين منذ آلاف السنين. يتضمن وضع إبر رفيعة في الجلد في نقاط معينة من الجسم ، اعتمادًا على ما يتم علاجه. وفقًا لنظرية الطب الصيني التقليدي ، يساعد الوخز بالإبر في علاج الحالات المختلفة عن طريق تحرير الطاقة (qi) حتى يتمكن من استئناف التدفق بشكل طبيعي من خلال مساراته الطبيعية (خطوط الطول).

ومن الشائع أن تستمر جلسة العلاج بالوخز بالإبر في مكان ما بين 15 و 30 دقيقة. يمكن تشغيل الموسيقى الهادئة للمساعدة في الحفاظ على البيئة هادئة ومهدئة. بعد اكتمال العلاج ، تتم إزالة الإبر الرفيعة والتخلص منها.

قد تعتمد المدة الموصى بها ووتيرة جلسات الوخز بالإبر على المدة التي استمر فيها ألم الرقبة وتيبسها ، بالإضافة إلى شدة الأعراض. في النهاية ، القرار متروك للمريض بشأن ما إذا كانت الفوائد المتصورة من علاجات الوخز بالإبر تستحق الاستمرار.

مخاطر الوخز بالإبر

عند إجراء الوخز بالإبر من قبل معالج مرخص ، فإن الوخز بالإبر يعد علاجًا آمنًا نسبيًا. أفاد معظم الناس أن العلاج يشعر بالاسترخاء ، ولكن من الممكن أن يعاني بعض الأشخاص من كدمات بسيطة أو نزيف بعد إزالة الإبرة. بالرغم من ندرتها الشديدة .