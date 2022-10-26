كل ما تريد معرفته عن حقن فيتامين بـ 12.. تمنع فقر الدم ومفيدة لكبار السن

كتبت ميرفت رشاد

تُستخدم عادةً حقن فيتامين ب 12 للحالات المرتبطة بنقص الفيتامين ، وغالبًا ما يتم تسويقها للمساعدة في إنقاص الوزن أو محاربة التعب أو تعزيز أداء الدماغ والأداء الرياضي، هل هذه الادعاءات صحيحة؟ وإليك كل ما تريد معرفة المزيد عن حقن فيتامين ب 12 ، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

فيتامين ب 12



يُعرف فيتامين ب 12 أيضًا باسم كوبالامين ، وهو عنصر غذائي أساسي يلعب أدوارًا رئيسية في وظائف المخ والتمثيل الغذائي وإنتاج خلايا الدم الحمراء، يساعد هذا الفيتامين أيضًا في تكوين الحمض النووي ، المادة الوراثية الموجودة في جميع خلايا الجسم.

المنتجات الحيوانية ، وخاصة اللحوم العضوية والبيض والأسماك والمأكولات البحرية ، غنية بشكل طبيعي بفيتامين ب 12، بعض الأطعمة ، مثل الحبوب ، مدعمة بفيتامين B12 يتوفر هذا الفيتامين على نطاق واسع في متاجر الأطعمة الصحية على شكل كبسولة أو سائل أو علكة أو قرص تحت اللسان.

يتوفر فيتامين ب 12 أيضًا في شكل حقن ، ويتم توصيله إما في العضلات (في العضل) أو تحت الجلد (تحت الجلد) بينما تمت الموافقة على حقن B12 من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لحالات معينة مرتبطة بنقص فيتامين ب 12 ، غالبًا ما يتم استخدامها خارج التسمية من قبل المعالجين بالطبيعة أو غيرهم من الأطباء الذين يستخدمون العلاج بالفيتامينات لزيادة مستويات الطاقة ، أو تحسين وظائف المخ ، أو المساعدة في إنقاص الوزن.

من هو المعرض لخطر الإصابة بنقص فيتامين ب 12؟



يجب معالجة نقص فيتامين ب 12 على الفور لتجنب الضرر الذي لا يمكن إصلاحه، يسبب فقر الدم بفيتامين ب 12 التعب والخفقان وفقدان الوزن والعقم ، وفي الحالات الشديدة ، الخرف، يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب 12 أيضًا تنميلًا ووخزًا في اليدين والقدمين والاكتئاب، إذا كانت المرأة الحامل أو المرضعة مصابة بنقص B12 ، فإن الطفل يكون في خطر متزايد لحدوث عيب في الأنبوب العصبي ، وتأخر في النمو ، وفقر الدم ، وفشل النمو.

النظام الغذائي هو المصدر الرئيسي لفيتامين ب 12 ، ويمكن أن يوفر النظام الغذائي الصحي والمتوازن الكمية المناسبة من فيتامين ب 12. يتعرض بعض الأشخاص لخطر متزايد للإصابة بنقص B12 وقد يستفيدون من المكملات:

يتعرض النباتيون لخطر كبير لأن المنتجات الحيوانية والأسماك والمأكولات البحرية هي أغنى مصادر فيتامين ب 12.

كبار السن في خطر متزايد لأن مستوى حامض المعدة ينخفض ​​مع تقدم العمر ، كما ينخفض ​​امتصاص B12 من الأطعمة.

الأفراد الذين يعانون من مرض كرون ، أو مرض الاضطرابات الهضمية ، أو التهاب المعدة الضموري ، أو غيرها من الحالات التي تؤثر على الجهاز الهضمي ، أو أولئك الذين خضعوا لجراحة في المعدة أو الأمعاء الدقيقة ، يكونون أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين ب 12.

يمكن أن يؤدي الاستخدام المطول للأدوية مثل الميتفورمين أو حاصرات الحمض إلى استنفاد الجسم من فيتامين ب 12.

حقن فيتامين ب 12 المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

يمكن أن يكشف اختبار الدم البسيط عن نقص فيتامين ب 12، العديد من حالات فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب 12 خفيفة ويمكن تصحيحها بمكملات فيتامين ب 12 التي تؤخذ عن طريق الفم، قد يوصي الأطباء بتناول مكملات فيتامين ب 12 عن طريق الفم في الأوقات التي تكون فيها فيتامينات ب مطلوبة بكميات كبيرة ، مثل الحمل أو بعض أمراض الغدة الدرقية أو السرطان.

تمت الموافقة على حقن فيتامين ب 12 من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لعلاج حالات معينة، يمكن تصحيح فقر الدم الخبيث ، وسرطان البنكرياس في الأمعاء ، والداء البطني ، والنمو الجرثومي المفرط للأمعاء الدقيقة (SIBO) ، وإصابة الدودة الشريطية للأسماك ، أو نقص فيتامين ب 12 بعد جراحة المعدة بحقن فيتامين ب 12.