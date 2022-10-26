كلية الزراعة كفر الشيخ تنظم ندوة توعية بعنوان "مكارم الأخلاق ودورها فى بناء المجتمع"

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، ندوة توعية ضمن برنامج القوافل الدعوية والإرشاد الديني بالجامعة تحت عنوان "مكارم الأخلاق ودورها في بناء المجتمع" تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة ، وإشراف عام الدكتور يحيى زكريا عيد، عميد الكلية ، وإشراف قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مديرية الأوقاف بكفر الشيخ.

يأتى ذلك ضمن سلسلة ندوات القوافل الدعوية والتى تأتي تباعاً بكليات الجامعة المختلفة، وذلك لرفع الوعي الديني لدى شباب الجامعة، وتصحيح بعض المفاهيم والأفكار المغلوطة.

واستهل اللقاء بترحيب إدارة الكلية بالضيوف أصحاب الفضيلة الدكتورعادل عبد الصمد يوسف مدير عام وعظ كفر الشيخ وفضيلة الشيخ أشرف محمد خضر من علماء الأزهر الشريف ووعظ كفر الشيخ.

وتناولت الندوة بعض المحاور أهمها تعريف مكارم الأخلاق و ضرورة تحلى الإنسان بالفضائل وصفاء النفس وحب الخير والتعريف بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية التى تحث على ذلك.

وأكد المحاضران، أن حضارة الأمم والمجتمعات والدول مقياسها الأول هو الأخلاق، وتعتبر الأخلاق هى ميراث الإنسانية على مر العصور، موجهاً الطلاب العديد من التساؤلات المختلفة التى تحتاج إلى التوضيح وأجاب المحاضران عليها.