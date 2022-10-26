كلمة مسجلة للرئيس السيسى فى إطلاق النسخة الثانية للأسبوع العالمى للوكالة الفرانكفونية

كتب محمد صبحى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمة مسجلة تم إذاعتها خلال إطلاق فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع العالمى للفرانكفونية العلمية، مرحبا بأصحاب معالي وزراء التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور سليم خلبوس رئيس الوكالة الجامعية للفرانكفونية العلمية والدول الأعضاء فى الوكالة المشاركين فى المؤتمر السادس الذى تنظمه الوكالة هذا العام فى مدينة القاهرة ويأتى مؤتمركم الموقر ومصر فى استعدادها لتنظيم القمة العالمية للمناخ cop27 فى مدينة شرم الشيخ الخضراء، وتبذل مصر كل جهودها مع قيادات العالم حتى تثمر القمة لتنفيذ التعهدات الدولية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.

وتابع الرئيس السيسى:" السادة الوزراء انطلاقا من إيمان مصر بالقيمة الثانية للعلم الذى يتصدر أولويات استراتيجيات التنمية المستدامة فى بلادنا، وما يهتم به من أنشطة البحث العلمى فى شتى المجالات، أود الإشادة بجهود الوكالة الجامعية للفرانكفونية لحرصها على إطلاق تلك المبادرة المتميزة بتخصيص أسبوع عالمى للفرانكفونية العلمية سنويا، والذى تستضيف القاهرة بكل ترحاب نسخته الثانية هذا العام، وليس هناك شك أن هذا النمط المتفرد من الدبلوماسية العلمية يتيح الفرصة للتبادل والتفاعل بين خبرات البحث العلمى بما يقدم من شكل عملى وفى إطار متميز من الحوار والتعاون والتضامن نموذجا عمليا أمثل للإمكانات الواسعة لاستثمار الحوار مع الآخر والتواصل بين الثقافات لتحقيق غايات إنسانية عليا تصب فى صالح الجميع أعمالا لمبادى المساواة والإخاء والحرية، ولا جدال أن التقارب بين مصر والكلية الجامعية للفرانكونية يستحق كل تأييد ومؤازرة لاعتبار مصر شريك استراتيجية للوكالة وتوقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون بين الجانبين، لاسيما الاتفاقية الأخيرة التى تتخذ من جامعة القاهرة مقرا لمكتبها الوطنى ومركزها الخاص وتوظيف طلبة الجامعات المصرية وخريجها ليعكس إرادة صادقة لتطوير وتوسيع نطاق مشروعات التعاون الجامعى، التى تنفذها الوكالة فى مصر بالتعاون مع الجامعات المصرية الـ19 أعضاء الوكالة.