فحص 71 الف مواطن من خلال المبادرة الرئاسية لرعاية كبار السن في الدقهلية

فريق المحافظات

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، فحص حوالي 71 ألفًا و165 مواطنًا منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية للرعاية الصحية لكبار السن فوق 65 سنة.

واوضح مكين، أن المبادرة تستهدف حوالي 480 ألف مواطنا، حيث تقدم الخدمات الصحية لكبار السن من خلال 80 وحدة ومركز طب أسرة موزعين على مستوى المحافظة، لافتا إلى أنه تم تحويل 4627 حاله لأقرب مستشفى مركزي، لاستكمال الفحوص الطبية اللازمة، وصرف العلاج اللازم لجميع الحالات.

أشار الدكتور تامر الطنبولي، مدير الرعاية الأساسية، إلى أن الهدف من المبادرة هو توفير الخدمات الصحية لكبار السن، من خلال الكشف المبكر عن بعض الأمراض، وتقدم المبادرة خدمات قياس الطول والوزن والضغط، والفحص الطبي الإكلينيكي، وقياس حدة النظر،.وفحص الأسنان، وقياس نسبة الهيموجلوبين بالدم، وتحليل السكر العشوائي، وقياس نسبة الدهون والكوليسترول بالدم.

كما يتم عمل وظائف الكبد والكلى، والتقييم النفسي والمشورة النفسية، والتثقيف الصحي للمسنين، بالإضافة إلى اختبارات الأعصاب وعمل أشعة تليفزيونية رسم قلب.