غيطان الشرقية تتزين بحصاد محصول عباد الشمس وسط فرحة عاملات اليومية .. فيديو وصور

الشرقية- فتحية الديب

لوحة فنية بديعة من صنع الخالق تزينت بها حقول محافظة الشرقية، حيث أطلقت عاملات اليومية الزغاريد معلنة حصاد محصول دوّار الشمس والمعروف بـ"عبّاد الشمس" الذى اتجه الكثير من أهالي المحافظة خلال السنوات الماضية لزراعته وسط محاصيل الخضروات، نظراً لكونه محصولاً عالي الجودة، كما أنّه يُباع بأسعار عالية، خصوصاً وسط اهتمام مديرية الزراعة بالشرقية بتوعية المزارعين بأهمية زراعة المحاصيل الاستراتيجية لزيادة الإنتاج المحلي من زيوت الطعام وإنتاجها والتقليل من استيرادها من الخارج، كما أنه غير مكلف فى زراعته ومتوسط إنتاجية الفدان منه تترواح ما بين 800 كيلو إلى طن تسالي ،وسعر الكيلو يقارب من 28 جنيه و 28الف جنيه للطن في العروة الاولي و16الف جنيه في العروة.

وقال" السيد يوسف"، مزارع مقيم بكفر صقر، إنه قام بزراعة 16 فدانا هذا العام من محصول دوار الشمس، وذلك للمرة الأولى، موضحًا أنه محصول مربح، حيث يحتاج الفدان إلى أسمدة بقيمة 1200 جنيه من شكارتين إلى ثلاثة، ويعطى الفدان فى العروة الأولي إنتاجية ما بين طن وطن ونصف حسب جودة الأرض والخدمة، وفي العروة الثانية يعطى إنتاجية طن عبارة عن تسالي قيمة الطن فى العروة الاولي 28 ألف جنيه و16 ألف جنيه في العروة الثانية.



السيد-يوسف-مزارع-من-كفر-صقر



الفرحة-تسيطر-على-وجه-سيدة-بالشرقية-بمحصول-عباد-الشمس



المهندس-أشرف-طه-نصير-مدير-عام-الزراعة



المهندس-صبرى-فرحات-مدير-عام-الإدارة-الزراعية-بمركز-ومدينة-ديرب-نجم



سيدات-الشرقية-مع-قرص-عباد-الشمس



ضحة-فلاحة-مصرية-بعباد-الشمس



فتيات-الشرقية-يحصدن-محصول-عباد-الشمس



فرحة-فلاحة-من-الشرقية-بعباد-الشمس



فلاحة-بالشرقية-تحمل-قرص-عباد-الشمس



فلاحة-مصرية-وسط-محصول-عباد-الشمس



محصول-عباد-الشمس-بالشرقية



محصول-عباد-الشمس-بعد-الحصاد



الخير-قادم-..-قرص-كبير-لعباد-الشمس-فى-مزارع-الشرقية



سيدة-تحمل-عباد-الشمس-بالشرقية



عباد-الشمس



فرحة-حصاد-عباد-الشمس



فرحة-طفل-بحصاد-عباد-الشمس



قرص-عباد-الشمس