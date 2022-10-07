المرور: كاميرات مراقبة بمحيط غلق كوبرى الجيزة المعدنى بسبب أعمال تطوير

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة لمرور الجيزة ، حركة السيارات بواسطة كاميرا مراقبة منتشرة بمحيط غلق جزئى بكوبرى الجيزة المعدني منعا للزحام، أعلي ميدان الجيزة القادم من كوبري فيصل بمنزل شارع جامعة القاهرة للحارة اليسري فقط وذلك لمدة 3 أيام لصيانة ورفع كفاءة الطبقة الاسفلتية ،وسط متابعة الخدمات المرورية اللازمة لحركة السيارات .

وأوضح مصدر أمني ، أنه في اطار القيام بأعمال صيانة ورفع كفاءة الطبقة الاسفلتية الخاصه بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمه وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة على كوبرى الجيزه المعدني إستعداداً لبدء فصل الشتاء وموسم الأمطار .

وكشف المصدر ، بأن تلك الأعمال تستلزم إجراء غلق جزئي بجسم الكوبري أعلي ميدان الجيزة تحديداً بالإتجاه القادم من كوبري فيصل المنزل المؤدي لشارع جامعه القاهرة بالحارة اليسري فقط وذلك لمدة ٣ أيام ، وحتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت ، علی أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعه خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية و تأتى تلك الأعمال فى إطار خطة الصيانة الدورية لرفع كفاءة الكباري والمحاور وتوفير السيولة المرورية .

وقال المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة للأعمال قامت بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال وتعيين الخدمات المرورية لتسيير حركة المركبات.