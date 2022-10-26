عوامل تزيد من خطر الإصابة بالتهاب الكبد B

كتبت نهير عبد النبى

يعد الالتهاب الكبدي عدوى خطيرة تصيب الكبد ويسببها فيروس الالتهاب الكبدي بي (HBV). يمكن أن تصبح عدوى الالتهاب الكبدي بي مزمنة لدى بعض الأشخاص، الأمر الذي يعني أنها تستمر لأكثر من ستة أشهر، وتؤدي الإصابة بالالتهاب الكبدي بي المزمن إلى زيادة خطر تطور المرض إلى فشل الكبد أو سرطان الكبد أو تليف الكبد وهو عبارة عن حالة تسبب ندبات دائمة في الكبد.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinicيتعافى أغلب البالغين ممن أصيبوا بالالتهاب الكبدي بي تعافيًا تامًا، حتى وإن كانت العلامات والأعراض شديدة، ويعد الرضع والأطفال أكثر عرضة لخطر الإصابة بعدوى الالتهاب الكبدي بي المزمن (طويل المدى).

ويمكن أن يمنع التطعيم الإصابة بالالتهاب الكبدي بي، ولكن لا يوجد له علاج في حالة الإصابة به. وفي حالة الإصابة بالعدوى، فقد يمنع اتخاذ احتياطات معينة من انتقال الالتهاب الكبدي بي إلى الآخرين.

تتراوح علامات وأعراض التهاب الكبد B من خفيفة إلى حادة وعادةً ما تظهر في غضون شهر إلى أربعة أشهر تقريبًا عقب الإصابة بالعدوى، ولكن قد تظهر أيضًا في وقت مبكر بدايةً من الأسبوع الثاني بعد العدوى، وبعض الأشخاص، غالبًا الأطفال الصغار، لا تظهر لديهم أي أعراض.

قد تشمل علامات وأعراض التهاب الكبد B ما يلي:

-ألم البطن

-البول الداكن

-الحمى

-ألم المفاصل

-فقدان الشهية

-الغثيان والقيء

-ضعفًا وإرهاقًا

-اصفرار جلدكَ وابيضاض عينيكَ (اليرقان)

تنتقل عدوى التهاب الكبد البائي B عن طريق الدم، والسائل المنوي، أو أية سوائل أخرى من جسد الشخص المصاب، ويزداد خطر الإصابة بفيروس التهاب التهاب الكبد البائي B في الحالات التالية:

-العيش مع شخص مصاب بعدوى فيروس التهاب الكبد البائي B المزمن

-إذا ولدت لأم مصابة

-العمل في وظيفة تتعرض فيها للتعامل مع دم بشري

-السفر للمناطق التي تشهد ارتفاع في معدلات الإصابة بــ فيروس التهاب الكبد البائي B، مثل آسيا وجزر المحيط الهادئ وإفريقيا وشرق أوروبا

المضاعفات

قد تؤدي العدوى المزمنة بالتهاب الكبد B إلى مضاعفات خطيرة، مثل:

-تندّب الكبد (تشمع). يمكن أن يؤدي الالتهاب المرتبط بعدوى التهاب الكبد B إلى تندب الكبد (تشمع الكبد)، مما قد يضعف من قدرة الكبد على أداء وظيفته.

-سرطان الكبد، الأشخاص المصابون بعدوى التهاب الكبد B المزمن لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بسرطان الكبد.

-فشل الكبد، الفشل الكبدي الحاد هو حالة تتوقف فيها الوظائف الحيوية للكبد. وعندما يحدث ذلك، تكون عملية زرع الكبد ضرورية للحفاظ على حياة المريض.

-الحالات المرضية الأخرى، قد يصاب الأشخاص المصابون بالتهاب الكبد B المزمن بأمراض الكلى أو التهاب الأوعية الدموية.