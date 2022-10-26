عمال 52 دولة يشكرون الرئيس السيسي على رعايته مؤتمر "الوحد النقابية الأفريقية"

كتبت آية دعبس

أكدوا في تقرير لرئيس اتحاد العمال على توفير الحماية الاجتماعية وتحقيق السوق الأفريقية المشتركة

وجه ممثلو العمال الأفارقة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تفضله برعاية واستضافة مصر للدورة الثالثة والأربعون لمؤتمر منظمة الوحدة النقابية الأفريقية.

أكد ممثلو العمال في 52 دولة أفريقية بأنهم يقفون خلف توجيهات القادة الأفارقة في دعم مشروعات التنمية الشاملة عن طريق الاستفادة القصوي للموارد الطبيعية والبشرية وتبادل الخبرات الفنية والاستفادة من الخبرات التى تتمتع بها مصر.

وشدد التقرير الذى تلقاه أمس محمد جبران القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على أهمية التواصل والتضامن العمالي لتوفير أوجه الحماية الاجتماعية واستخدامات التحول الرقمي بالقطاعين العام والخاص بما يحقق الحلم الأفريقي لإنشاء السوق الأفريقية المشتركة.

أشار التقرير الذى بعث به أرزقي مزهود الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الافريقية إلى دور مصر في القضاء على الإرهاب الذى يعاني منه دول العالم ومنهم الافريقية واخذت المنظمات العمالية التى تمثل القوى الناعمة الأكبر على عاتقها مكافحة هذه الظاهرة.

وجدد التقرير الوقوف بجانب أحقية مصر والسودان في مياه نهر النيل وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية، مطالبا منظمة العمل الدولية حماية هذه الأعراف مع دعم بناء قدرات المنظمات الافريقية الأعضاء في المنظمة لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي الذى وجب عليه بأن يتحمل ضريبة هذا العطاء من خلال الشراكة الثلاثية لأطراف العمل، العمال وأصحاب الأعمال والحكومات.