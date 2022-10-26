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طقس بنى سويف الآن.. سماء صافية وسطوع لأشعة الشمس

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 11:13 ص
طقس بنى سويف الآن.. سماء صافية وسطوع لأشعة الشمس سماء صافية
بنى سويف هانى فتحى

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تشهد محافظة بنى سويف منذ صباح اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار فى الاحوال الجوية ، حيث تشهد  المحافظة سطوع لأشعة الشمس مع استقرار الأحوال الجوية واختفاء السحب.

وشهدت محافظة بنى سويف أمس الثلاثاء سقوط أمطار على جميع مدن وقرى المحافظة بصورة مستمرة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأماكن .

وقرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تعليق الدراسة اليوم الأربعاء في جميع مدراس المحافظة، نظرًا لسوء حالة الطقس وما صاحبها من أمطار غزيرة، مؤكدا على أن تعليق الدراسة للطلاب والطالبات فقط، مع التزام المعلمين والإداريين بالمدارس والإدارات التعليمية بالحضور.


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