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صرف الدعم النقدى للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن ضمن "تكافل وكرامة "

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 01:10 م
صرف الدعم النقدى للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن ضمن "تكافل وكرامة " تكافل وكرامة
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعى  في صرف الدعم النقدى "تكافل وكرامة" للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة عن شهر أكتوبر الجارى، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى الموعد المحدد.
 
كانت وزارة التضامن قد قامت بتسليم الأسر كارت ميزة لصرف الدعم النقدى شهريا، وفقا لحالة كل أسرة بعد زيادة التمويل الخاص ببرنامج "تكافل وكرامة" إلى 25 مليار جنيه حاليا، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدخول مليون أسرة جديدة من الأولى بالرعاية وكبار السن ومن ذوى الإعاقة ضمن برنامج تكافل وكرامة.
 
‏‎جدير بالذكر، أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أنه يتم تنسيق جهود وزارة التضامن الاجتماعى والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى؛ لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بشأن توفير الحزمة الاجتماعية الجديدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية فى إطار تشاركى يحقق المنفعة العامة، كما يعزز جهود الدولة فى إنفاذ سياساتها واستراتيجياتها الوطنية بشأن كفالة حقوق الإنسان، فضلا عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والسعى المستمر فى الوقت نفسه لضمان وصول الدعم لمستحقيه بأفضل آليات الشمول المالى المتاحة.
 
وبمقتضى بروتوكول التعاون مع التحالف الوطني، ستتم زيادة أعداد الأسر المُغطاة بالدعم النقدى ضمن برنامج "تكافل وكرامة" من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة أى أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن مصرى، وذلك من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدى المشروط ،ووفقاً للبروتوكول تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير الدعم النقدى لـ500 ألف أسرة، من بين الـ 900 ألف أسرة التى سيتم ضمها إلى برنامج "تكافل وكرامة"، فيما سيوفر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الدعم النقدى لـ 420 ألف أسرة، بالإضافة إلى قيامه بتوفير الدعم الغذائى لإجمالى 180 ألف أسرة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الأسر التى سيتم دعمها من التحالف 600 ألف أسرة.
 
 

التضامن

تكافل وكرامة

الدعم النقدي

أسر تكافل وكرامة



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