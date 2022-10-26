صحة دمياط تحتل المركز الأول فى مبادرة دعم وصحة المرأة

دمياط معتز الشربيني

أعلن مديرية الصحة بدمياط بإشراف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، أن صحة دمياط تحتل المركز الأول بين محافظات الجمهورية بنسبة إنجاز 195% للزيارة الدورية للمنتفعات، بخدمات مبادرة دعم صحة المرأة في الفترة من 15 حتي 21 اكتوبر 2022، حيث تصدرت صحة دمياط المركز الأول بين محافظات الجمهورية، بإنجاز مبادرة دعم صحة المرأة طبقا لنسب تحقيق المستهدف الشهري للزيارة الدورية.

وتم تقديم خدمات المبادرة المشار إليها لإجمالي عدد 39691 منتفعة من الفتيات والسيدات فوق 18 عام، وذلك بواسطة فريق طبي مدرب، ويتم إحالة الحالات المكتشفة منها للمستشفيات وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.

وفي هذا الإطار، تناشد مديرية الصحة بدمياط جميع الفتيات والسيدات فوق 18 عام التوجه لأقرب وحدة صحية أو مركز طب أسرة للحصول على خدمات المبادرة من تثقيف صحي وتوعية بالفحص الذاتي للثدى، وكذلك فحوصات ضغط الدم والسكر بالدم والوزن والطول وفحص الثدى.