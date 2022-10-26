سكان الأسمرات بعد المطر الغزير: كنا بنغرق فى العشوائيات وربنا يوفق الرئيس

كتب سيد الخلفاوى

عقب تعرض عدة محافظات ومنها القاهرة لاضراب فى الطقس ادى لسقوط امطار غزيرة على عدة مناطق، ظهرت مدينة الأسمرات ولم تتأثر بكميات المياه التى أغرقت الشوارع أمس، ليتذكر سكانها ما كان يحدث فى مثل هذة الأوقات قبل نقلهم من العشوائيات لمدينة الأسمرات، ويحمدوا الله على النعم الكثيرة ومنها انقاذهم من الموت فى العشوائيات.

وظهرت الأسمرات التى تضم اكثر من 15 ألف أسرة نظيفة ولم تقف المياه فى شوارعها او تسبب بؤر وبرك من الطين كما كان يحدث فى عدة مناطق، ليؤكد ذلك الفرق بين المناطق المخططة وغير المخططة ويؤكد أيضا نجاح خطط الدولة فى إنقاذ الآلاف السكان من سكان العشوائيات وتوفير مجتمع حضارى متكامل ينعمون فيه بحياة أدمية.

ويقول أحد السكان لـ"اليوم السابع"، ان مع كل سقوط أمطار يتذكر ما كان يعانى منه قبل ان ينتقل من عشوائيات منشأة ناصر وغرق الحوارى والمدقات لعدة اياه وخطورة المرور منها، داعيا أن يوفق الرئيس السيسى فى استكمال خطط التطوير.

وتقع الأسمرات فى حى المقطم وتضم ما يقرب من 15 الف وحدة سكنية، وتم انشائها ضمن خطة مصر للقضاء على المناطق العشوائية وتوفير حياة ادمية لسكانها.