سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالقاهرة

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج) باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها بدائرة القسم ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالسرقة. بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، كما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات، بقصد التصرف فيها بالبيع وأقرا بارتقاب واقعة سرقة أخرى.. كما تم بإرشاد أحدهما ضبط السيارتين المستولى عليهما بمكان إخفائهما بالمنطقة محل سكنــه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.