اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 01:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رئيس وزراء العراق يجرى التدقيق النهائى على المرشحين لوزارات فى حكومته اليوم

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 12:01 م
رئيس وزراء العراق يجرى التدقيق النهائى على المرشحين لوزارات فى حكومته اليوم رئيس وزراء العراق
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يجرى مكتب رئيس الوزراء العراقى المكلف محمد شياع السودانى، اليوم، عملية التدقيق النهائى للأسماء المرشحة لتولى المناصب الوزارية فى الحكومة الجديدة تمهيدا لعرضها على مجلس النواب يوم غد الخميس.

 

أكدت مكتب إعلام الحكومة العراقية فى بيان لها أن عملية التدقيق تتم عبر فحص الأسماء من قبل لجان مختصة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ووزارة الداخلية – الأدلة الجنائية، وهيئتى النزاهة والمساءلة والعدالة العراقية

 

وأكدت مكتب إعلام الحكومة العراقية أن اللجان تقوم بالتأكد من الشهادات الدراسية التى قدمها المرشحون، وأيضا التحقق فيما إذا كان هناك قيد جنائى بحق أحدهم، والتأكد من سلامة موقفهم فى هيئتى النزاهة والمساءلة والعدالة، وسيتم استبعاد أى مرشح يؤشر عليه فى سجلات الدوائر الرقابية والأمنية المذكورة.

 


اخبار العراق

الحكومه العراقيه

تشكيل الحكومه العراقيه

مجلس الوزراء العراقي



الموضوعات المتعلقة

رئيس وزراء العراق المكلف يقدم طلبا رسميا إلى مجلس النواب لعقد جلسة منح الثقة

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 05:00 ص

وزير خارجية العراق: مشاورات رئيس الوزراء مع القوى السياسية تؤدى لاستقرار البلاد

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 11:37 ص

رئيس وزراء العراق المكلف: نسعى لتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية

الأحد، 23 أكتوبر 2022 05:04 م

العراق يعلن تفكيك 11 عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش فى كركوك

الخميس، 20 أكتوبر 2022 06:08 م

رئيس وزراء العراق يطلب تفعيل الجهد الاستخباراتي في مواجهة الخروقات الأمنية

الخميس، 20 أكتوبر 2022 04:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة