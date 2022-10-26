رئيس وزراء العراق يجرى التدقيق النهائى على المرشحين لوزارات فى حكومته اليوم

يجرى مكتب رئيس الوزراء العراقى المكلف محمد شياع السودانى، اليوم، عملية التدقيق النهائى للأسماء المرشحة لتولى المناصب الوزارية فى الحكومة الجديدة تمهيدا لعرضها على مجلس النواب يوم غد الخميس.

أكدت مكتب إعلام الحكومة العراقية فى بيان لها أن عملية التدقيق تتم عبر فحص الأسماء من قبل لجان مختصة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ووزارة الداخلية – الأدلة الجنائية، وهيئتى النزاهة والمساءلة والعدالة العراقية.

وأكدت مكتب إعلام الحكومة العراقية أن اللجان تقوم بالتأكد من الشهادات الدراسية التى قدمها المرشحون، وأيضا التحقق فيما إذا كان هناك قيد جنائى بحق أحدهم، والتأكد من سلامة موقفهم فى هيئتى النزاهة والمساءلة والعدالة، وسيتم استبعاد أى مرشح يؤشر عليه فى سجلات الدوائر الرقابية والأمنية المذكورة.