رئيس جامعة سوهاج يتابع امتحانات قبول الطلاب الصم بكلية التربية النوعية.. صور

سوهاج محمود مقبول

تفقد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، امتحانات قبول الطلاب من ذوي الإعاقة فئة الصم والبكم بكلية التربية النوعية، يصاحبه الدكتورة لمياء شعبان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور عماد الصوينع مدير مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم.

وأكد رئيس الجامعة أن القيادة السياسية لا تدخر جهداً للتوسع في سبل التيسير والإتاحة للطلاب ذوي الهمم في مصر، سواء كانت إتاحة مكانية أو تكنولوجية أو مجتمعية، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، ولديهم طاقات وقدرات كبيرة على الجهد والعطاء، لذا كان من الضروري استثمار تلك الطاقات بأفضل شكل ممكن باعتبارهم فئة قادرة على العمل والإنتاج.

وأوضحت الدكتورة لمياء شعبان أنه اجري الامتحانات 11 طالب وطالبة بمادتي اللغة العربية والإنجليزية، موضحة ان الجامعة وفرت مترجمي لغة الإشارة بناءاً على البروتوكول الموقع مع إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، لمساعدة الطلاب سواء في الامتحانات أو في شرح المحاضرات في عدد من المواد الدراسية، منها مواد الأشغال الفنية والطباعة والتصوير، الأشغال المعدنية والنسيج وغيرها من المواد العملية.

ومن جانبه أكد الدكتور عماد الصوينع أن الدكتور مصطفى عبدالخالق لا يدخر جهداً فى سبيل توفير كافة متطلبات واحتياجات الطلاب من ذوي الإعاقة السمعية في سبيل دمجهم بمجتمع الجامعة، من الحاصلين على دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع، وإلحاقهم بالأقسام المختلفة بكلية التربية النوعية.



رئيس الجامعة مع ذوى الهمم (1)



رئيس الجامعة يتابع متحانات ذوى الهمم (1)



مكان عقد الامتحانات