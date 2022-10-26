جامعة طنطا تحقق قفزات كبيرة فى تصيف التايمز العالمى

الغربية ـ فريق محافظات

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا حصول الجامعة على عدد من المراكز المتميزة فى تصنيف التايمز العالمى لعام 2023 فى عدة مجالات، حيث تصدرت الجامعة لأول مرة فى مجال "علوم الكمبيوتر" لتحتل المركز (501 - 600) عالميا، وتقدمت 200 مركز فى مجال "العلوم الفيزيائية" حيث إحتلت المركز(501-600) عالميا لعام 2023 بدلا من المركز (601-800) لعام 2022، كما حافظت على ترتيبها فى مجالى "العلوم الهندسية " فى المركز(401 -500 ) و مجال " علوم الحياة" فى المركز (501-600 ) عالميا.

أكد الدكتور محمود ذكى، أن استمرار تصدر الجامعة للمراكز المتقدمة فى التصنيفات العالمية يأتى نتيجة للتعاون المثمر بين إدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس للارتقاء بمنظومة البحث العلمى بما يواكب التكنولوجية العالمية، ودعم قدراتها التنافسية لتجد الجامعة مكانتها المرموقة بين الجامعات العالمية.

ومن جانبه أضاف الدكتور كمال عكاشة، أن تصنيف التايمز البريطانى يعد من أكثر التصنيفات العالمية التى تتسم بالدقة والمصداقية فى تقيم الجامعات على المستوى العالمى وفقا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لذلك يأتى النشر الدولى في كبرى المجلات الدولية والمصنفة في قواعد البيانات العالمية والاهتمام بجودة الانتاج العلمى فى مقدمة أولويات الجامعة.