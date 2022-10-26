توقف عدد من محطات المياه بمحافظة بنى سويف بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار وارتفاع نسبة العُكارة في مجرى النيل، وحفاظًا على سلامة ومأمونية وحفاظا على جودة المياه، فقد تقرر توقف بعض محطات مياه الشرب ببني سويف، صرحت بذلك المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مياه بنى سويف.

وتتوجه شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، بالاعتذار للمواطنين عن تأثر الخدمة "بشكل مؤقت وكإجراء احترازي" لسبب خارج عن الإرادة، بسبب ارتفاع نسبة العكارة، ما يترتب عليه عدم قدرة المروقات على التعامل معها بالشكل الآمن والمطلوب.

واكدت أن الشركة تعمل على سرعة تشغيل المحطات فور انخفاض نسبة العكارة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية في الحاجة إليها أو وجود شكاوي و إستفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن (125) من أى تليفون.