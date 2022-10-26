توقف بعض محطات المياه "بشكل مؤقت" فى بنى سويف لارتفاع نسبة عكارة النيل

وحسب بيان اعلامى: تتوجه شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف بالاعتذار للمواطنين عن تأثر الخدمة "بشكل مؤقت وكإجراء احترازي" لسبب خارج عن الإرادة ،بسبب ارتفاع نسبة العكارة، ما يترتب عليه عدم قدرة المروقات على التعامل معها بالشكل الآمن والمطلوب ،مؤكدة على أنها تعمل على سرعة تشغيل المحطات فور انخفاض نسبة العكارة ، و سوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية في الحاجة إليها أو وجود شكاوي و استفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن (125) من أى تليفون.