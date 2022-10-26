تنفيذ 4325 مشروعا تنمويا بمراكز البحيرة بتكلفة 80 مليار جنيه

البحيرة - فريق المحافظات

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن مصر قد شهدت خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وتنموية غير مسبوقة لصالح المواطن المصرى ورفعة شأنه.

وأضافت أن هذه الإنجازات فاقت كل التوقعات وتعد نقلة نوعية لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافة مناحي الحياة.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي وبمشروعات تتجاوز الآفاق نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين .

لافتة الى أن المحافظة قد شهدت خلال الفترة من 2018 وحتى2022 تنفيذ 4325 مشروعا فى كافة المجالات والقطاعات بإجمالى تكاليف استثمارية تبلغ 80 مليارا و500 مليون جنيه.

وأشارت نائب محافظ البحيرة أنه تم الانتهاء من 3634 مشروعا بتكلفة إجمالية 49.5 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 61% وجارى العمل بـ 691 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 31مليار جنيه بنسبة تنفيذ 39%.