تفاصيل ضبط متهم استولى على 400 ألف جنيه من مواطنين بالبحيرة بزعم تسفيرهم

كتب سليم على

أدلى المتهم بالنصب على المواطنين في البحيرة، أمام جهات التحقيق، باعترافات تفصيلية بأنه أوهم الشباب بقدرته على توفير فرص عمل في الخارج وحصل منهم على 400 ألف جنيه نظير إنهاء الأوراق الخاصة بسفرهم.

كانت النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 4 أشخاص، بتضررهم من شخص مقيم بدائرة قسم شرطة إدكو بالبحيرة، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم، بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بالخارج على خلاف الحقيقة.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، حيث قام المشكو فى حقه بممارسة نشاطاً إجرامياً على النحو المشار إليه، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.