اليوم السابع
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"تعليم الغربية" يتابع سير العملية التعليمية بمدارس غرب طنطا

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 12:59 م
"تعليم الغربية" يتابع سير العملية التعليمية بمدارس غرب طنطا ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية
الغربية محمد طارق

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قام صباح اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بجولة متابعة لمدرسة طنطا الإعدادية الحديثة بنات التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، للاطمئنان إلى انتظام العملية التعليمية، حيث قام بمتابعة عدد من الفصول، وأشاد بالتفاعل بين الطلاب والمعلمين داخل الفصول أثناء شرح الحصص.
 
وخلال متابعته للمدرسة، اطمأن على سلامة وتأمين الطالبات، خاصة أثناء إنشاء المبنى الجديد بالمدرسة، ووجه إدارة المدرسة بتوزيع الإشراف اليومي في الفناء والأدوار ودورات المياه وبخاصة أثناء فترة الفسحة، حفاظاً على سلامة الطالبات. 
 
كما قدم وكيل الوزارة الشكر لشيماء عادل، معلمة التربية الرياضية بالمدرسة على جهودها داخل المدرسة، مقدماً الشكر أيضاً لإدارة المدرسة على الجهد المبذول بالمدرسة وانضباط العملية التعليمية وسيرها سيراً حسناً، ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.
 
تعليم الغربية يتابع سير العملية التعليمية (1)
تعليم الغربية يتابع سير العملية التعليمية

تعليم الغربية يتابع سير العملية التعليمية (2)
تعليم الغربية يتابع سير العملية التعليمية

 


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