اليوم السابع
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تعرف على موعد ومكان إقامة عزاء المحامى الكبير فريد الديب

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 12:24 م
تعرف على موعد ومكان إقامة عزاء المحامى الكبير فريد الديب فريد الديب
كتب إيهاب المهندس

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يقام يوم الجمعة القادمة 29 أكتوبر، عزاء المحامى الكبير الراحل فريد الديب، بدار مناسبات مسجد عمر مكرم بميدان التحرير رجال وسيدات، حسبما أعلنت أسرته الراحل.

ورحل عن عالمنا المحامى المعروف فريد الديب بعد معاناة مع المرض، عن عمر يناهز 79 عاما، وآخر جلسة مرافعة شهدت حضور المحامى الكبير فريد الديب، هى قضية الآثار الكبرى، اللتى كان متهم فيها رجل الأعمال حسن راتب، والتى قال فيها أثناء مرافعته الأخيرة أمام المحكمة، "لعل هذه المرافعة تكون الأخيرة لى، فقد تجاوزت الثمانين عاما، وأعانى من السرطان، وقد أديت واجبى تجاه موكلى، وقد اجتهدت ولكل مجتهد نصيب حتى لو أخطأ".

يعتبر فريد الديب واحد من أشهر وأبرز الشخصيات فى مصر، حيث تولى العديد من المناصب الرفيعة والعالية فى الجمهورية، كما ترافع عن الكثير من قضايا المشاهير والنجوم الكبار فى جمهورية مصر ومن ضمنهم نجوى فؤاد ومحمود السعدنى ونجيب محفوظ.

ولد فى الثالث والعشرون من شهر أكتوبر من عام 1943، حيث أنه يبلغ من العمر ما يقارب الثمانية والسبعون عاما وهو من السيدة الزينب حيث درس وحفظ القرآن، تخرج فى كلية الحقوق عام 1963 بمعدل جيد جدا، كما أنه عمل فى العديد من المناصب فى الدولة حتى بدأ مسيرته المهنية فى المحاماة فى عام 1971، حيث لجأ اليه الكثير من النجوم الكبار والمشاهير فى جمهورية مصر العربية.


فريد الديب

جنازة المحامى فريد الديب

الراحل فريد الديب

وفاة فريد الديب

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