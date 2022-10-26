تصادم عدد من السيارات بالطريق الإقليمي في الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

وقع مساء اليوم الأربعاء، حادث تصادم بين عدة سيارات بالطريق الإقليمي بلبيس السلام أمام محطة تحصيل الرسوم.

تلقى اللواء محمد صلاح ،مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات بالطريق الإقليمي بلبيس السلام،أمام محطة تحصيل الرسوم.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين عدة سيارات، بالطريق الإقليمي اتجاه بلييس_ السلام.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث،وقوات الإنقاذ بقسم الحماية المدنية، وجاري حصر المصابين لنقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وجارى تحرير المحضر اللازم، وأخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.