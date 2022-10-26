تشكيل لجان لمتابعة انتظام الدراسة بمعاهد الأزهر بالشرقية بعد موجه الطقس السيء

الشرقية - إيمان مهنى

أجري الدكتور فوزى جاد، مستشار اللغة الإنجليزية بقطاع المعاهد الأزهرية زيارة ميدانية لمعاهد إداره العاشر من رمضان التعليمية الأزهرية ، تنفيذا لتعليمات رئيس قطاع المعاهد بضرورة متابعة انتظام الدراسة بكافة المناطق الأزهرية .

وخلال الزيارة تابع استقرار وانتظام الدراسة لجميع الصفوف بمعاهد الإدارة، وتم التأكد من انتظام وحضور الجميع، واطمأن من عدم وجود أي مادة دراسية معطلة .

وكان شهدت مدن ومراكز المحافظة ، هطول الامطار ، علي الفور تم رفع حاله الطوارئ القصوى بكافة الأجهزة والمرافق والمديريات الخدمية لمواجهة التقلبات الجوية.

كما وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إدارة الأزمات والمراكز والمدن وجميع الجهات المعنية برفع درجة الإستعداد بجميع المرافق وإستقبال جميع شكاوى ومطالب المواطنين والتعامل معها فى أسرع وقت والإلتزام بكافة التعليمات، وإتخاذ كافة التدابير والإحتياطات اللازمة وجاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، حيث تم الدفع بسيارات الكسح لشفط تراكمات المياه من الشوارع.