تدريب ميدانى لشباب مركز سماكين الغرب بالشرقية لإدارة الأزمات والكوارث

الشرقية - فريق المحافظات

أكد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، تنظيم تدريب ميدانى عن إدارة الأزمات والكوارث لأعضاء مركز شباب سماكين الغرب التابع لإدارة الحسينية الرياضية، بحضور 30 شابا وفتاة من أعضاء مركز الشباب لتعريفهم بالإجراءات الواجب اتباعها لمواجهة التغيرات المناخية وكيفية التعامل مع الأزمات ورفع الوعي المجتمعي وتشجيع ثقافة العمل التطوعي في مجال الحد من مخاطر الكوارث.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن التدريب الميداني تناول التعريف بالأزمة والكوارث وأنواع الأزمات وكيفية التصدي لها ومتابعة الجزء العملي للمشاركين عن محاكاة الأزمة وكيفية التعامل معها بالإضافة الي تعريفهم بطرق تشكيل فريق إدارة الأزمة وعرض بعض الصعوبات التي تواجههم وأهم المقومات اللازمة لإدارة الأزمات والكوارث، وذلك لإيجاد مناخ من التنافس لدي المشاركين وتبادل المعارف والمهارات فيما بينهم.

وبدوره أثنى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على دور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.