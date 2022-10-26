بوتين: أوكرانيا أصبحت أداة للسياسة الخارجية الأمريكية

وكالات الأنباء

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إن أوكرانيا فقدت سيادتها عمليا وأصبحت أداة فى يد السياسة الخارجية الأمريكية.

وأضاف بوتين خلال حديثه فى اجتماع مجلس رؤساء الأجهزة الأمنية وأجهزة الاستخبارات لرابطة الدول المستقلة، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، أن "محاولات تنفيذ الثورات الملونة لا تتوقف، بل يتم استخدام أوراق القومية والتطرف بشكل نشط، وإشعال الصراعات المسلحة التى تهدد بشكل مباشر أمن جميع أعضاء رابطة الدول المستقلة، وما يسعى إليه الغرب هو ما نراه في مثال أوكرانيا، التي أصبحت أداة للسياسة الخارجية الأمريكية، وفقدت البلاد سيادتها عمليا، وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر عليها بشكل مباشر".

ووفقا لبوتين، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم أوكرانيا كـ "أداة" لضرب روسيا والدولة الموحدة مع بيلاروس، وضد منظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة.

وصرح الرئيس الروسى بأن بلدان الدول المستقلة، ككل أو على مستوى البلدان المنفردة، لم تواجه مثل هذه التهديدات الإرهابية من قبل، حيث تابع أن "المهمة المشتركة لدول الرابطة هي حماية السكان قدر الإمكان وضمان وتعزيز الاستقرار أمام هذه التهديدات الإرهابية المعقدة".

وأضاف بوتين أنه من الضروري أيضا مواصلة تطوير عمليات التكامل وتبادل المنفعة بين دول الرابطة، والتي أصبحت على مدى العقود الماضية نموذجا يحتذى به للشراكات الحقيقية.

كما صرح بوتين، بأن احتمال اندلاع النزاعات في العالم لا يزال مرتفعا للغاية، وقال بوتين أمام رؤساء الوفود في جلسة مجلس رؤساء أجهزة الأمن والمخابرات لبلدان رابطة الدول المستقلة: "يعد عملكم المشترك مهما للغاية اليوم. ولا يزال احتمال اندلاع النزاعات في العالم بشكل عام وكذلك على المستوى الإقليمي مرتفعا للغاية".

وأضاف أنه تظهر هناك أخطار وتحديات جديدة للأمن الجماعي وذلك نتيجة للتوتر الحاد للمواجهة الجيوسياسية العالمية.

كما أكد أن بعض الدول تستخدم أساليب الابتزاز والتخويف المباشر في أراضي رابطة الدول المستقلة، موضحا: "إن أساليب الابتزاز والضغط والتخويف تستخدم من قبل بعض البلدان منذ وقت بعيد في جميع أنحاء الرابطة تقريبا".