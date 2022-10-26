بسبب معاكسة فتاة.. متهمون يعترفون بقتل شخصين فى مشاجرة بالأزبكية

كتب عبد الرحمن سيد

اعترف متهمون أمام مباحث مديرية أمن القاهرة، بدخولهم في مشاجرة مع أشخاص وقاموا بقتل 2 منهم بعد التعدى عليهم بأسلحة بيضاء بمنطقة الأزبكية، بسبب معاكسة إحدى الفتيات، وتم القبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، بحدوث مشاجرة ومتوفيين بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (شخصين، توفيا متأثرين بإصابتهما بطعنات متفرقة بالجسم"- طرف ثان ("3 أشخاص، بحوزتهم قطعتى سلاح أبيض "سكين، سنجة") جميعهم "يحملون جنسية إحدى الدول" ومقيمين بدائرة قسم شرطة المرج، وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين لقيام الطرف الأول بمعاكسة إحدى الفتيات، فقام الطرف الثانى بمغافلتهما والتعدى عليهما بالضرب بإستخدام سلاح أبيض مضبوط بحوزة أحدهم مما أدى لوفاتهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الثانى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.