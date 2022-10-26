اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 07:07 ص
أكرم القصاص
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بحثا عن كنز.. اعترافات متهمين بالتنقيب عن الآثار فى العامرية بالإسكندرية

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 07:00 ص
بحثا عن كنز.. اعترافات متهمين بالتنقيب عن الآثار فى العامرية بالإسكندرية التنقيب عن الاثار - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بالتنقيب عن الآثار في العامرية بالإسكندرية، أقروا بارتكاب الواقعة أملا في العثور عن كنز وتحقيق أرباح طائلة من بيعها.

كانت النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار، قيام شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطه ثان العامرية بالإسكندرية بارتكاب أعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطهما، وعُثر على (حفرة دائرية بعمق حوالى 18 متر- الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب)، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالحفر بقصد البحث عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


شرطة السياحة والآثار

جريمة التنقيب عن الآثار

أخبار الحوادث

أمن الإسكندرية



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