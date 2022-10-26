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بث مباشر.. كلمة للرئيس السيسي بمرور 50 عاما على علاقات مصر والإمارات

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 10:28 ص
بث مباشر.. كلمة للرئيس السيسي بمرور 50 عاما على علاقات مصر والإمارات الرئيس السيسي
كتب سمير حسنى

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يقدم "اليوم السابع" بثا مباشرا لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية.

 

وتقام فعاليات الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية في احتفالية كبرى تعقدها حكومة البلدين، تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد"، حيث ينعقد الحفل على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري، تستضيفها القاهرة، بحضور وزراء من حكومتي البلدين، وأكثر من 1800 شخصية من كبار المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين والمثقفين والمبدعين والإعلاميين.
 
 
وتشهد فعاليات الاحتفال عقد منتدى اقتصادي خلال أعمال اليوم الأول، بحضور وزراء من حكومة البلدين، وكبار المسئولين في المجال الاقتصادي ورجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي في البلدين، كما تضم أعمال أجندة اليوم الأول حفل مميز "أم كلثوم في أبوظبي" والذي أحيته الفنانة في عام 1971 في إمارة أبوظبي، مع إعادة إحيائه بطابع جديد واستثنائي ضمن أجندة الفعاليات. 

الرئيس السيسي

السيسي

العلاقات المصرية الإماراتية

الامارات

مصر



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