اليوم السابع
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انطلاق المرحلة الأولى من برنامج ازدهار للصناعات الهندسية لتنمية الشركات الصغيرة

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 10:55 ص
انطلاق المرحلة الأولى من برنامج ازدهار للصناعات الهندسية لتنمية الشركات الصغيرة المهندس شريف الصياد
كتب إسلام سعيد

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أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن إطلاق المرحلة الأولي من برنامج "إزدهار" للصناعات الهندسية المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والذي يهدف الي تسريع نمو الشركات المصرية المتوسطة والصغيرة في القطاع الهندسي.
 
وقال المجلس التصديري للصناعات الهندسية في بيان له اليوم، إنه في إطار مشروع الابتكار بالقطاع الخاص التابع لـ GIZ والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وعدد من الجهات التابعة لها، والمجالس التصديرية.   
 
وقال المهندس شريف الصياد  رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن برنامج "إزدهار" يأتي إمتدادا للشراكة المثمرة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وجهود المجلس المستمرة لتعزيز التعاون مع كافة شركاء التنمية الدوليين لتقديم مختلف أوجه المساندة ذات الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع الصناعات الهندسية.
 
وأضاف أن البرنامج يستهدف دعم 45 شركة في مراحله المختلفة لتسريع معدلات نموها ورفع قدرتها التنافسية من خلال بناء خطة استراتيجية للنمو لكل شركة، مما سيساهم بدوره في توسيع قاعدة المصدرين بالقطاع والإرتقاء بصادراته بشكل مستدام. 
 
 وأشارت مي حلمي – المدير التنفيذي للمجلس إلي أن البرنامج سيقدم حزمة من الخدمات الاستشارية من خلال زيارات ميدانية للشركات لإعداد الخطط الإستراتيجية والتي ستشمل محاورها: التسويق والتوزيع في السوق المحلي، إستهداف أسواق جديدة بغرض التصدير، إدارة الابتكار ونقل التكنولوجيا، وتحسين عمليات التشغيل، وإدارة الأصول والأموال.
 
وأوضحت حلمي أن البرنامج سيقدم مجموعة من ورش العمل التعريفية عن موضوعات مختارة لرفع وعي الشركات مثل: إدارة الأزمات، الإقتصاد الدائري، التسويق الإلكتروني، وغيرها.
 
وأضافت حلمي أن المرحلة الأولي من البرنامج سيتم تنفيذها علي مدار ستة أشهر وستعقد ورش العمل في نطاق مدينتي الإسكندرية والسادات. 
 
كما أكدت مي حلمي على مدى أهمية هذا البرنامج للشركات المصرية مشجعة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الهندسي على الانضمام له.

الصناعات الهندسية

برنامج ازدهار

الصناعة الهندسية

الصادرات الهندسية



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