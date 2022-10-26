المجلس التنفيذى بكفر الشيخ يوافق على تخصيص أراض لإقامة مشروعات خدمية

كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عددًا من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذى لمحافظة كفر الشيخ بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور عمرو البشبيشى نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد عياد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضى، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد الرويني، نائبا عن مدير أمن كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، مقرر الفرع القومي للمرأة بكفر الشيخ، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة رفع صرف صحى بقرية فونه مركز قلين، كما وافق على تخصيص أراضي لإقامة مدارس ابتدائى واعدادى بمركز دسوق.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص محطة رفع صرف صحي ومجمع سكني ضمن مبادرة حياة كريمة ببنى بكار بمطوبس، كما وافق على تخصيص مركز شباب وموقف سيارات دسوق نموذجى، ومكتب شئون اجتماعية، ومجمع حرفي صناعي ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز مطوبس.

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على تجديد قرار التخصيص لإقامة معهد ابتدائي أزهري بمركز قلين، كما وافق على تعديل قرار التخصيص لإقامة مدرسة تجريبي بمنشأة عباس مركز سيدى سالم.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على إنشاء صرف صحى بقرية الشهابية مركز بلطيم، كما وافق على تخصيص مساحة 208م2 لإقامة محطة رفع صرف صحى بقرية حازق مركز بيلا، كما وافق على توسعة المقابر الواقعة بزمام ناحية دقميرة مركز كفر الشيخ.



الحضور اثناء الجلسة