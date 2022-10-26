الصحة تخصص نقاط تطعيم ثابتة ضد الالتهاب الكبدى A بكل الفنادق بشرم الشيخ

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان أنه تم تخصيص نقاط تطعيم ثابتة ضد الإلتهاب الكبدى A كل الفنادق فى إطار خطة الوزارة لتأمين مؤتمر المناخ طبيا.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة أكد حرص الوزارة على تطعيم العاملين بالفنادق دورياً، حرصاً على سلامتهم وصحتهم العامة، ولضمان جودة وسلامة الأغذية المقدمة للمترددين على الفنادق.

ولفت إلى تطعيم العاملين بمختلف أنواع اللقاحات المضادة للعديد من الأمراض، خاصةً المضادة لفيروس كورونا، مؤكداً استمرار حملات التطعيم الدورية، ضمن خطة التأمين الصحي لمؤتمر المناخ.