وقال نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)- "تحتفل الإمارات اليوم في مصر بخمسين عاماً من العلاقات الأخوية، المستقرة، والمتطورة .. نحتفل ونحتفي أيضا ببداية خمسين عاماً جديدة أيضا بقيادة أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخي محمد بن زايد رئيس الإمارات .. مصر والإمارات قلب واحد".

وأشار الشيخ محمد بن راشد إلى أن العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر تأسست على قيم الاحترام المتبادل والعمل المشترك الهادف إلى تحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين ومصلحة كافة الشعوب العربية انطلاقاً من حرص الدولتين على تقديم نموذج متميز لما يجب أن تكون عليه الروابط العربية.

وأضاف سموه أن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من التعاون البناء في مختلف القطاعات الحيوية للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تحظى بها الإمارات ومصر، لافتاً إلى أن البلدين تتطلعان إلى المستقبل بفكر منفتح وإرادة صلبة لمواصلة مسيرة العمل التنموي في كافة المجالات لاسيما تلك التي تمس حياة الشعوب.