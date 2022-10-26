الشباب والرياضة بالغربية تطلق أولى ورش عمل الحوار الوطني

الغربية عادل ضرة

أطلقت اليوم مديرية الشباب والرياضة بالغربية "أولى فعاليات مؤتمر الحوار الوطني بمركز شباب محلة مرحوم التابع لإدارة شباب طنطا اول بحضور الدكتور محمد سعفان مدير الاداره العامه للشباب والدكتور خالد الشرقاوى مدير إدارة شباب طنطا اول وذلك بالتنسيق مع محافظة الغربيــــة والذي يتم تنفيذه لتعزيز تبادل الرؤى وإرساء مبادئ الديمقراطية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، إيمانًا منه بأهمية الحوار الوطني كأحدى أهم مفردات الجمهورية الجديدة وداعم رئيسي لها.

جاء ذلك بحضور، شيرين خليفةو عادل غانم ومتابعه ايمان الراعى منسق البرنامج، وقام بتنفيذ فعاليات الورشة المدرب الدكتور أحمد البنبي حيث تم فتح نقاشات عامة تشمل جميع الفئات والقوى السياسية والطبيعية لتوسيع قاعدة المشاركة ومناقشة المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع ووضع حلول ومقترحات تساعد في الارتقاء بالأداء ودفع عجلة التنمية في جمهوريتنا الجديدة.

يذكر أن ختام ورش عمل الحوار الوطني سيتم ختامها بتنفيذ اللقاء الختامي بحضور عدد التنفيذيين مثل الشباب والرياضه، والتربيه والتعليم، والصحه، والتضامن ورؤساء مجالس المدن وكافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة وتقديم كافة الاقتراحات وطرح الرؤى بما يحقق أهداف الدولة السياسية ، الاجتماعية والاقتصادية ، على أن يتم عرض مخرجات الحوار في الحوار الختامي والذي ستشهده محافظة الغربية مع أوائل الشهر القادم.