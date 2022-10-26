وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السعودى العقيد مسفر القريني -في بيان أوردته قناة الإخبارية السعودية- إن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك ومكة المكرمة، أحبطت محاولات تهريب (68.7) طن من مادة القات المخدر، وطن و(509) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، و153,771 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وأشار البيان إلى أنه تم القبض على مهربي المواد المخدرة وعددهم 165 متهمًا، منهم 53 سعوديا، و112 مخالفًا لنظام أمن الحدود، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.