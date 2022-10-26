اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 04:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"السكة الحديد" تتخذ إجراءات حال سقوط الأمطار بغزارة.. تعرف عليها

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 02:30 ص
"السكة الحديد" تتخذ إجراءات حال سقوط الأمطار بغزارة.. تعرف عليها
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتخذ هيئة السكة الحديد عدة إجراءات حال سقوط الأمطار بغزارة حال اضطربت الأجواء، ويتم اتباعها من سائقى القطارات خلال سيرهم فى حالة سقوط أمطار غزيرة أو سيول خلال رحلاتهم، وذلك من واقع لائحة السلامة بالسكة الحديد.

ويتم اتخاذ الآتي وفقا لإجراءات السلامة:

1ـ إذا كنت الرؤية واضحة أمام السائق والخط خاليا تماما أمامه يستمر في المسير مع تخفيض سرعة القطار للدرجة التي تمكنه من الرباط في حالة ظهور أي طارئ أمامه.
 
2ـ يسير السائق بالسرعة التي يراها مناسبة في حالة الطقس السيئ.
 
3ـ مع سقوط السيول على السائق السير بالسرعة المناسبة أو التوقف حتى لو فى منتصف المسافة بين محطتين إذا ارتفع تراكم الأمطار على السكة بما يهدد سلامة القطار.
 
4ـ مع سقوط الأمطار خلال الرحلة يتوقف السائق في أول محطة حتى يتم التأكد من خلو السكة من أي عوارض حتى المحطة التالية.
 
5ـ إذا كان يوجد أي عارض على الخط سواء تراكم رمال أو أمطار يتوقف تماما ولا يسير بالقطار.
 
6ـ لا يستكمل القطار رحلته حتى يتلقى اخطار من برج المراقبة بخلو السكة أمامه حتى المحطة التالية.
 

السكة الحديد

الامطار

الشتاء

سقوط الأمطار

قطارات السكة الحديد

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

المترو يرفع حالة الطوارئ تحسبا لسقوط الأمطار بغزارة.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 03:57 م

التنمية المحلية توجه المحافظات برفع درجة الاستعداد لسقوط الأمطار.. ربط غرف العمليات بالوزارة.. نشر سيارات شفط مياه الأمطار فى الشوارع وأسفل الكبارى والأنفاق.. و"صوتك مسموع" تتلقى شكاوى المواطنين على مدار الساعة

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 03:30 م

طقس الإسماعيلية.. أمطار خفيفة على مراكز ومدن المحافظة.. صور

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 03:20 م

غدا.. أمطار بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة الكبرى والصغرى بالعاصمة 19 درجة

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 03:06 م

سقوط أمطار خفيفة بعدد من قرى الفيوم .. صور

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 02:25 م

محافظ القاهرة يتابع رفع تراكمات مياه الأمطار بعدة أحياء

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 02:22 م

رياح شديدة وأمطار متوسطة على مدينة العاشر وقرى محافظة الشرقية.. صور

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 02:07 م

رئيس مركز معلومات المناخ: تقلبات جوية سريعة من اليوم حتى الخميس يصاحبها أمطار رعدية.. انكسار درجات الحرارة على كل كافة الأنحاء.. وينصح بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء أثناء وبعد الأمطار والقيادة بهدوء على الطرق

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 02:00 م

الانتهاء من سحب تجمعات مياه الأمطار من شوارع مدينة الحسنة بوسط سيناء

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 01:57 م

تحسبا لسقوط الأمطار.. انتشار معدات شركة مياه القليوبية بالمراكز والمدن.. صور

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 12:52 م

حالة تقلبات جوية سريعة.. أمطار متفاوتة الشدة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة الكبرى.. تمتد لمناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.. تزداد حدتها مع تقدم ساعات النهار وذروتها مساء اليوم

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 12:45 م

التعليم توجه المدارس بشأن إجراءات مواجهة الأمطار وتأمين الطلاب

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 12:20 م

الأرصاد: أمطار على شرق القاهرة والدلتا وتكاثر السحب الرعدية الممطرة

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 11:29 ص

خرائط وفرص الأمطار اليوم بكافة أنحاء الجمهورية.. متفاوتة الشدة ورعدية

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 10:45 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة