"السكة الحديد" تتخذ إجراءات حال سقوط الأمطار بغزارة.. تعرف عليها

كتب سيد الخلفاوى

تتخذ هيئة السكة الحديد عدة إجراءات حال سقوط الأمطار بغزارة حال اضطربت الأجواء، ويتم اتباعها من سائقى القطارات خلال سيرهم فى حالة سقوط أمطار غزيرة أو سيول خلال رحلاتهم، وذلك من واقع لائحة السلامة بالسكة الحديد.



ويتم اتخاذ الآتي وفقا لإجراءات السلامة: 1ـ إذا كنت الرؤية واضحة أمام السائق والخط خاليا تماما أمامه يستمر في المسير مع تخفيض سرعة القطار للدرجة التي تمكنه من الرباط في حالة ظهور أي طارئ أمامه.

2ـ يسير السائق بالسرعة التي يراها مناسبة في حالة الطقس السيئ.

3ـ مع سقوط السيول على السائق السير بالسرعة المناسبة أو التوقف حتى لو فى منتصف المسافة بين محطتين إذا ارتفع تراكم الأمطار على السكة بما يهدد سلامة القطار.

4ـ مع سقوط الأمطار خلال الرحلة يتوقف السائق في أول محطة حتى يتم التأكد من خلو السكة من أي عوارض حتى المحطة التالية.

5ـ إذا كان يوجد أي عارض على الخط سواء تراكم رمال أو أمطار يتوقف تماما ولا يسير بالقطار.

6ـ لا يستكمل القطار رحلته حتى يتلقى اخطار من برج المراقبة بخلو السكة أمامه حتى المحطة التالية.